LO ZAR SOFFRIREBBE DI “NUMEROSI” PROBLEMI DI SALUTE, “FORSE A CAUSA DEGLI INFORTUNI DURANTE LA SUA GIOVINEZZA”



Secondo un ex agente del Kgb, Vladimir Putin potrebbe soffrire del morbo di Parkinson o di demenza allo stadio iniziale. La salute del tiranno russo è stata a lungo fonte di speculazioni, e i servizi segreti occidentali hanno suggerito cheabbia seri problemi di salute.

Anche se l’addetto stampa di Putin, Dmitry Peskov, ha insistito sul fatto che la sua salute è «eccellente», le sue recenti apparizioni pubbliche hanno suscitato voci sul suo stato fisico.

Ma secondo l’ex spia russa Boris Karpichkov, 62 anni, neanche i membri della cerchia ristretta di Putin sono tati informati del suo stato di salute per proteggere la sua immagine di “uomo forte”.

Il russo, che ora vive nel Regno Unito, ha detto che il paranoico Putin vede tutti come «traditori» – e la sua salute è una «questione particolarmente delicata».

Karpichkov ha detto a The Sun Online: «È – o almeno agisce – pazzo e ossessionato da idee paranoiche. Vede tutti, compresi gli uomini all’interno dei servizi di sicurezza russi e anche all’interno della sua stretta cerchia ristretta, come “traditori”. È così sospettoso e così ossessionato dalle sue idee paranoiche che ora può essere paragonato al tiranno di Stalin».

Karpichkov ha affermato che è probabile che Mad Vlad soffra di “numerose” condizioni di salute, come le prime fasi della demenza e del Parkinson. «Non sono un medico… ma c’è una seria preoccupazione che Putin soffra di numerose condizioni di salute fisica, forse a causa degli infortuni sportivi durante la sua giovinezza. Questo si somma ad alcuni problemi che colpiscono le persone anziane, come la demenza nelle prime fasi».

«Ma nella sua cerchia ristretta è famoso per essere una persona che “non dimentica nulla” e che ricorda i dettagli di molte persone che ha incontrato».

«A giudicare da come si muove potrebbe essere a uno stadio iniziale di Parkinson o di un altro grave disturbo causato da qualche forma di cancro, un tumore al cervello, per esempio». I funzionari del Cremlino hanno sempre negato che ci sia qualcosa di sbagliato nel loro leader, che compirà 70 anni ad ottobre.

Ma nel suo ultimo discorso Putin è apparso confuso e ansimante. Il presidente sembrava faticare a riprendere fiato e si è fermato più volte durante il discorso ai politici, inciampando nelle sue parole e apparendo esausto.

E la scorsa settimana, durante i colloqui con il suo ministro della Difesa Sergey Shoigu, l’anziano tiranno è stato filmato mentre si aggrappava al tavolo e si incurvava, suscitando ulteriori voci che potrebbe essere affetto dal Parkinson.

Il professor Erik Bucy, esperto di linguaggio del corpo della Texas Tech University, ha dichiarato a The Sun Online dopo aver visto il video: «È un Putin sorprendentemente indebolito rispetto all’uomo che abbiamo osservato anche pochi anni fa. Un presidente abile non avrebbe bisogno di tenersi in piedi con una mano tesa per fare leva e non si preoccuperebbe di tenere entrambi i piedi piantati per terra».

E le mani del leader russo hanno tremato violentemente in un video che lo mostra mentre saluta al Cremlino il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Il filmato mostra un Putin dall’aspetto fragile che tende la mano per salutare Lukashenko prima di ritrarsi e camminare per la stanza. Le sue ginocchia poi si piegano mentre cammina per abbracciare la sua controparte bielorussa.

(da Sun)

Correlati