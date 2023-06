IL GIOVANE CAPO DEGLI 007 UCRAINI: “FAREMO VENIRE GLI INCUBI AI RUSSI”



La notizia della morte di Kyrylo Budanov era falsa. E, a quanto sembra dalla foto appena pubblicata online, anche quella del suo grave ferimento. Il capo del Gur, il servizio segreto militare ucraino, è vivo ed è in Ucraina. Ha partecipato a un incontro ufficiale con l’ambasciatore del Giappone Matsuda Kuninori e con la vice ministra degli Esteri ucraina Emine Japarova

Il capo degli 007 ucraini, Kyrylo Budanov, ha smentito le notizie che lo davano morto o in coma, deridendo chi ha volutamente messo in giro queste fake news. Prima ancora era stato Volodymyr Zelensky a zittire le voci sulle condizioni di salute di Budanov.

Sulla sorte di Budanov da giorni si susseguono notizie, e che lo vorrebbero, bene che vada, in coma all’ospedale, vittima di un attacco missilistico russo. E ora, in esclusiva per il Kyiv Post, il capo dell’intelligence militare ucraina è tornato a farsi vivo e lo ha fatto prendendo in giro le agenzie di stampa e i social russi che lo avevano già seppellito. Budanov ha affermato che “stiamo creando una squadra di comandanti immortali”.

E ha continuato: “Ora in Ucraina si sta creando un distaccamento speciale di comandanti immortali: Valeriy Zaluzhny, io, Stepan Bandera, Symon Petliura, Ivan Mazepa. Pertanto, i russi e i loro propagandisti avranno ancora molto lavoro da fare”. Aggiungendo: “La squadra arriverà nel cuore della notte nei sogni dei cittadini russi che volevano conquistare l’Ucraina e gli farà venire gli incubi”.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Giugno 20th, 2023 at 20:44 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.