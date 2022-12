L’ACCUSA ALLA MELONI: “ALLA PRIMA PROVA SERIA DI GOVERNO IL VOSTRO ESECUTIVO HA FALLITO”… “LA SALUTE È LA PRIMA EMERGENZA NAZIONALE. LA MEDIA DELL’INCIDENZA DELLA SPESA SANITARIA SUL PIL IN EUROPA È AL 7,9%, IN ITALIA AL 6,5%. E RINUNCIATE AI 38 MLD DEL MES, È IMMORALE”



In Senato la legge di Bilancio è a un passo dal traguardo che dovrebbe essere tagliato oggi in tarda mattinata: ieri il governo ha chiesto il voto di fiducia. Nelle dichiarazioni di voto Carlo Calenda ha ricordato il governo precedente: “A Salvini e Berlusconi dico avete mandato via con arroganza e supponenza Mario Draghi a ridosso della sessione di bilancio per fare questa roba qui. Mi verrebbe da dire “aridatece Mario” ha detto il leader di Azione, intervenendo in Aula al Senato nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sulla legge di Bilancio.

“La presidente Meloni rivendica giustamente la sua storia di successo, una giovane donna proveniente da una famiglia svantaggiata. Peccato però che per i giovani, per le donne, per le famiglie svantaggiate in questa manovra non ci sia proprio nulla. E alla fine è solo questo quello che conta.Abbiamo dato disponibilità al dialogo ed evitato di fare una opposizione piazzaiola con le nostre proposte, inviato i documenti, più di questo non potevamo fare, per questo ci sentiamo legittimati a votare convintamente contro questa indecorosa legge di bilancio”.

(da Lapresse)

