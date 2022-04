CHI SI E’ RIFIUTATO DI ALZARSI PER LASCIARE IL POSTO PRENOTATO AI 27 DISABILI ANDAVA DENUNCIATO: 30 SECONDI DI TEMPO PER TOGLIERSI DAI COGLIONI E POI GIU’ DAL TRENO A CALCI IN CULO



L’episodio lo abbiamo raccontato nell’articolo de “la Stampa” che riporta correttamente lo sconcio avvenuto a bordo del treno regionale.

1) Possibile che piu’ vagoni vengano vandalizzati e nessuno intervenga, bloccando il treno e facendo intervenire le forze dell’ordine?

2) Possibile che quando interviene la Polfer per far alzare gli abusivi e far sedere i 27 disabili che avevano pronotato il posto, una trentina di soggetti se me freghino e tornino tranquillamente a casa, mentre i disabili devono scendere dal treno? Ma in che Paese siamo?

3) Non è certo il personale di Trenitalia che deve far alzare chi con disprezzo e arroganza viola la legge, ma la Questura di Genova. Hanno mandato il reparto mobile per una contestazione di tifosi il giorno prima e non lo mandano per un treno fermo in stazione?

4) Ora si deve andare a cercare i video per identificare quella teppa quando bastava impacchettarli al momento e caricarli sui cellulari con una bella denuncia che avrebbe loro raddrizzato la schiena.

E quando si oppone resistenza, esistono i manganelli per rieducare la fogna.

Non ce ne sarebbe stato bisogno, si sarebbe alzati, state tranquilli. Se qualcuno avesse fatto applicare la legge.

