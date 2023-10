VALE ANCHE UNA FOTO DOVE HA FATTO UNA SMORFIA VEDENDO LE VOSTRE FACCE DI TOLLA



Una valanga, come era facile prevedere. Il provvedimento della giudice Iolanda Apostolico non è più un caso isolato. C’è già un altro giudice a Catania che ha ritenuto di non convalidare il trattenimento di altri sei migranti a Pozzallo, disposto dal questore di Ragusa.

Il provvedimento è stato adottato dal giudice Rosario Cupri, un collega di Iolanda Apostolico.

Ed esattamente come fatto il 29 settembre dalla Apostolico, anche in questo il giudice ha ritenuto di disapplicare la norma del decreto Cutro che prevede il trattenimento di richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri in attesa delle procedure accelerate di frontiera. Dunque, un’altra sconfessione, la terza ( considerando anche la pronuncia dei giudici di Firenze) delle nuove norme sull’immigrazione decise dal governo.

Il giudice ha disposto l’immediata liberazione dei richiedenti asilo difesi dagli avvocati Rosa Lo Faro e Fabio Presenti con motivazioni articoli del tutto simili a quelle della collega Apostolico, rilevando anche come le procedure accelerate di frontiera debbano essere fatte nel luogo di sbarco ( anche in questo caso Lampedusa) e come sia di fatto illegittimo il trattenimento immotivato e la richiesta di una fidejussione di 5.000 euro in cambio della libertà.

“Un altro giudice, Rosario Cupri, non ha convalidato il trattenimento di alcuni migranti a Pozzallo. Siamo in attesa di foto, video, post che si prestino a screditarlo. Consegnare subito a Salvini”, scrive su X Sandra Zampa del Pd.

(da agenzie)

