LA TEORICA DELLA SPALLATA E’ ANDATA A SCHIANTARSI



“Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci”. Già stamattina, non appena Salvini ha aperto al Mattarella bis, Giorgia Meloni si è fatta sentire.

“Sarei stupita se Mattarella accettasse la rielezione dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione”, ha aggiunto.

Quando il bis si è concretizzato con il Capo dello Stato che si è “messo a disposizione”, ha riunito i grandi elettori del partito e poi ha annunciato: “Noi non lo voteremo, Fratelli d’Italia vota Carlo Nordio”, uno dei tre nomi della prima rosa del centrodestra.

Lanciando un durissimo attacco agli alleati: “Il centrodestra parlamentare non esiste più, credo debba avere rappresentanza. Bisogna rifondare il centrodestra daccapo per rispetto delle persone che vogliono cambiare, bisogna ripartire da capo e Fdi si assume questa responsabilità”, le sue parole.

Dalle sue parole è trapelata tutta la delusione per il comportamento di Salvini, che alla fine ha ceduto alla logica della maggioranza di governo evitando di continuare a forzare la mano su candidati di centrodestra: “Mi aspettavo atteggiamenti diversi da molte persone, mi aspettavo più coraggio e convinzione. Quello che mi fa impazzire è l’idea di rinunciare prima di cominciare. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, altri non ci hanno creduto”.

Meloni ha anche ricordato che “nell’ultima riunione del centrodestra l’unica cosa su cui eravamo tutti d’accordo era il no alla riconferma di Mattarella. Invece oggi scopro che le posizioni sono cambiate. Gli italiani giudicheranno, io non ho da giudicare nessuno. Posso rimanere delusa ma non dò giudizi”.

(da agenzie)

