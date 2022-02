LA LEGA NON L’HA PRESA BENE: “SIAMO IL PRIMO PARTITO DEL CENTRODESTRA IN LOMBARDIA, TOCCA A SALVINI FARE LA SINTESI” – PRESTO SI VOTERÀ IN 975 SU 7.904 COMUNI (12,3%) E DI CANDIDATI CONDIVISI NON C’È NEMMENO L’OMBRA



Le tossine e i veleni accumulati nei giorni del voto sul Quirinale non sono stati assorbiti: Lega e Fratelli d’Italia sono allo scontro, anche in vista delle prossime amministrative.

A tenere banco nella rivalità è il caso esploso oggi attorno al futuro candidato in Regione Lombardia. §

Ad accendere le polveri la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché: «Non so quali siano le intenzioni del presidente Fontana, non sappiamo ancora se lui vorrà candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fdi ha un suo candidato».

Dura la replica della Lega: «Siamo ampiamente il primo partito del centrodestra in Lombardia, per cui tocca a Matteo Salvini fare la sintesi e avere l’ultima parola sul candidato in Lombardia», affermano Fabrizio Cecchetti ed Eugenio Zoffili, coordinatore e vice coordinatore della Lega Lombarda.

Qui si voterà addirittura nel 2023, quindi è evidente che si tratta di un “casus belli” scatenato ad arte solo per tenere alta la tensione su altri fronti. Com’è ovvio, dai territori arriva una richiesta di unità che difficilmente potrà essere ignorata.

Lo scontro è aperto, le prossime votazioni sono ormai vicine: tra il 15 aprile e il 15 giugno si voterà in 975 su 7.904 comuni (12,3%), di cui 26 capoluoghi, 4 di regione. E di candidati comuni non c’è nemmeno l’ombra, anzi.

(da La Stampa)

