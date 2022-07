FA DISCUTERE UNA FOTO SCATTATA DURANTE UNA RIUNIONE DEL PARTITO, IN CUI SI INTRAVEDE ANCHE L’EX FORZA NUOVA PAOLO IARLORI



Ennesimo autogol per il partito guidato da Giorgia Meloni. Il caso a Civitavecchia. A fare discutere un’immagine scattata dentro alla sede di Fratelli d’Italia in cui si possono vedere un poster con il vessillo della X Flottiglia Mas e una foto del suo comandante Junio Valerio Borghese, noto anche per aver organizzato un golpe, poi sventato, nel 1970.

Presenti nella foto ci sono i consiglieri di FdI Fabiana Attig, Giancarlo Frascarelli e Vincenzo Palombo.

Insieme a loro c’è anche Paolo Iarlori, dirigente della società del comune Civitavecchia Servizi pubblici. Ma c’è di più. Iarlori ha fatto parte di Forza Nuova fino al 2017.

Tanto da pubblicizzare su Facebook il tesseramento al partito di estrema destra guidato da Roberto Fiore.

