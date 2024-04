L’ARTISTA RIFILA UN CAZZIATONE A BRUGNARO: “SERVE MAGGIORE RISPETTO, METTE IN RIDICOLO L’OPERA”… NON CONTENTO, IL PRIMO CITTADINO SALE SUL PALCO E DICE: “A ME IL ‘PADIGLIONE ITALIA’ NON È PIACIUTO” E IL PUBBLICO LO RICOPRE DI FISCHI



Un momento di tensione tra il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e l’autore dell’installazione al Padiglione Italia è avvenuto questo pomeriggio, nel corso della visita inaugurale, alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano.

Il sindaco, seduto vicino al ministro e aI curatore, ha spruzzato a mo’ di scherzo un po’ d’acqua contenuta nel bacino centrale dell’opera, suscitando la reazione di Massimo Bartolini, l’autore della struttura, che lo ha invitato ad avere “maggiore rispetto” per l’opera d’arte.

Fischi al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, questo pomeriggio, all’inaugurazione del Padiglione Italia alla Biennale d’arte. “A me non è piaciuto”, ha detto il primo cittadino lagunare, suscitando le proteste del pubblico. “Spero – ha aggiunto, guadagnandosi altri fischi – che in futuro non ci sia solo un artista. Sono stato rimproverato per avere messo le mani in acqua, ma penso che lo farebbe un bambino. Dico quel che penso, l’arte deve essere discussione”.

