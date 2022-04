LA FINLANDIA STA PENSANDO DI CHIEDERE DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA NATO – LA PREMIER, SANNA MARIN: “IL RAPPORTO CON LA RUSSIA E’ CAMBIATO IN MODO IRREVERSIBILE”



Che fine stratega Putin: ha invaso l’Ucraina perché si sentiva minacciato dalla NATO e come risultato otterrà altre truppe atlantiche ai suoi confini. La Finlandia sta seriamente pensando di unirsi all’Alleanza nel giro di qualche mese.

“Decideremo durante questa primavera”, dice ora la premier Sanna Marin: “Dobbiamo valutare gli effetti a breve e a lungo termine. Allo stesso tempo, dobbiamo tenere a mente il nostro obiettivo. Garantire la sicurezza della Finlandia e dei finlandesi”.

Il rapporto con la Russia è cambiato “in modo irreversibile” dopo l’aggressione all’Ucraina, e “ci vuole molto tempo e lavoro per ripristinare la fiducia”.

La rottura della storica neutralità di Helsinki era uno scenario impensabile appena un paio di mesi fa, e che ora appare sempre più realistica. Come reagirà “Mad Vlad”?

L’eventuale entrata della Finlandia nella Nato è una ipotesi alla quale si sta lavorando. Una discussione iniziata ma non ancora risolta, tuttavia inevitabile alla luce del cambio di opinione nella maggior parte della popolazione dopo l’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Uno scenario impensabile fino all’anno scorso, vero è che molti politici sono ancora scettici, ma di cui si deve tenere conto. E quanto ha detto il Segretario Generale per gli Affari Esteri Matti Anttonen in un incontro con la stampa all’ambasciata di Finlandia in occasione della sua visita a Roma oggi.

Una visita già pianificata, ha precisato, ben prima della guerra. Si è parlato del possibile ingresso nella Nato, per il quale è al vaglio una proposta che verrà presentata in Parlamento tra tre settimane, e che potrebbe presto interessare anche la Svezia.

Ribadita oggi pomeriggio, nel corso dell’incontro con i giornalisti, la neutralità della Finlandia, in prima linea tuttavia per aiutare le popolazioni vittime di una guerra frutto, secondo le fonti diplomatiche, non di una decisione ma di calcoli sbagliati. Per la Russia il conflitto è stato una catastrofe democratica pubblica, sostengono le fonti diplomatiche di Helsinki, considerato che tutti in Europa da un mese non parlano di altro.

(da agenzie)

