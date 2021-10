“TENGO PIU’ VOTI A BENEVENTO CHE SALVINI IN TUTTA LA CAMPANIA”



Clemente Mastella, quanti voti le sono mancati per confermarsi sindaco al primo turno?

“Cento. Ma nei seggi sono successe cose che non mi spiego”.

E che è successo?

“Una signora, candidata in una delle mie liste, è andata a votare con le due figlie e le cognate e al momento dello spoglio è risultato un solo voto”.

Manco la figlia l’ha votata?

“Capisco le cognate, che tra parenti a volte si fanno i peggiori dispetti, ma la figlia…”.

Però.

“Un altro candidato si è recato al seggio con la moglie e non è uscita nemmeno una preferenza”.

Manco una?

“La signora avrà votato per l’amante, vai a sapere, ma il voto del marito perché non risulta?”

Com’è possibile?

“Non si trovavano presidenti di seggio, infatti quelli arrivati in fretta e furia sono andati in difficoltà. In un caso l’ultima sezione è stata scrutinata in tribunale, perché il presidente non se l’è sentita. E lì ho recuperato voti”.

Come giudica il suo exploit?

“Ero solo contro tutti i partiti. Tutti proprio, eppure la gente ha apprezzato questi cinque anni di amministrazione. Ai miei cittadini avevo detto: ‘Ho cantato a Sanremo, mo’ canto qui con voi’”.

Mastella ha cantato a Sanremo?

“Sì, nel 2004, con Bossi, in un dopofestival. Lui scelse una canzone napoletana, io Roma nun fa’ la stupida stasera“.

È stupito dell’entità del successo di Manfredi a Napoli?

“Vabbé, lei non conosce la psicologia del napoletano: se capisce che un candidato è perdente in partenza si butta su quello vincente”.

Lei se lo aspettava?

“Così no. Ma Manfredi ha fatto come De Luca: tredici liste, capirai”.

Una era la sua, Noi campani. Com’è andata?

“Ho conquistato due seggi e ho la metà dei voti dei Cinquestelle. E io a Napoli nun tengo nisciuno, mentre loro esprimono il ministro degli esteri e il presidente della Camera”.

I Cinquestelle hanno un futuro?

“Letta non può arroccarsi nella sola alleanza con Conte. Servono i voti del centro per vincere le politiche”.

Perché la destra è andata male?

“Salvini e Meloni sono due ragazzini che litigano tra loro”.

Non sono maturi?

“Non per i grandi traguardi”.

Salvini farà tremare Draghi?

“Ci prova, ma non gli riesce. Draghi è imperturbabile”.

Come lo vede Salvini?

“La sua avanzata al Sud è finita, tengo più voti io di lui in tutta la Campania”.

Per chi tifa al Quirinale?

“Per il mio amico Casini”.

Il favorito non è Draghi?

“Draghi ce la farà se promette che non si andrà a votare, altrimenti altro che 101. Ne avrà trecentouno contro”.

(da agenzie)

Correlati