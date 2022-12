LA RICERCA DEL NETWORK SANITARIO USA NICERX: MEDIA DI VITA DI OLTRE 84 ANNI



Nonostante i tantissimi problemi del nostro Paese, in Italia si vive generalmente bene. A dimostrarlo ancora una volta è la classifica sulle aspettative di vita alla nascita che colloca gli abitanti della Penisola tra i primi posti a livello mondiale per longevità.

Secondo una ricerca del network sanitario statunitense NiceRx, infatti, chi nasce oggi in Italia oggi ha una aspettativa di vita in media di oltre 84 anni. Un dato che colloca il nostro Paese al quinto posto nel Mondo, dietro solo a Hong Kong, Giappone, Svizzera, che possono vantare una aspettativa di vita di 85 anni, e a una passo da Singapore. Appena dietro di noi Spagna e Australia. Molti più indietro tutti gli altri

Ovviamente resta il gap di genere tra uomini e donne con le seconde che arrivano a una aspettativa di vita di ben 85,97 e i primi che invece si fermano a 81,9 anni.

Dati che in sostanza confermano la crescita registrata negli ultim tempi dai numeri ufficiali Istat, relativi però al 2021, secondo i quali a livello nazionale gli italiani possono contare su una speranza di vita di 82,4 anni contro gli 82,1 registrati nel 2020. Dati che confermano che la speranza di vita ha ripreso a salire dopo la pandemia covid. Per gli uomini, si è passati da 79,8 a 80,1, mentre quella delle donne è cresciuta da 84,5 a 84,7 anni.

Dati in qualche modo sorprendenti se si pensa che noi spendiamo molto meno degli altri partner occidentali nella sanità. L’indagine statunitense infatti esaminato anche l’ambito della spesa sanitaria pro capite dove per trovare l’Italia bisogna scorrere fino alla ventesima posizione. In questa speciale classifica, in cima alla graduatoria ci sono gli Stati Uniti seguiti da Germania e Svizzera.

Meglio va con il terzo aspetto che analizza il ‘NiceRx’ e relativo ai tempi di attesa medi per un ricovero. Con un punteggio di 0,27, il nostro Paese infatti si piazza al quindicesimo posto, insieme alla Danimarca. Prima è la Norvegia, che ha un punteggio di 8,13. Seconda e terza l’Australia e il Canada

(da Fanpage)

