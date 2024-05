PIÙ VOLTE PUTIN VI AVEVA OSPITATO BERLUSCONI, LA DACIA ERA DOTATA ANCHE DI BUNKER NUCLEARE … DIETRO IL ROGO C’E’ LA MANO DI QUALCHE 007 ESTERO O DI NEMICI POLITICI INTERNI?



Diffuse le drammatiche immagini che mostrano una delle dacie (villa) di Vladimir Putin avvolta dalle fiamme.

La proprietà, conosciuta per essere una delle case per le vacanze del leader russo e contenente un bunker antinucleare, è stata quasi completamente distrutta da un incendio, secondo quanto riportato dal canale Telegram Siren.

In sostanza si tratta della sua casa d’inverno.

Siren ha analizzato le immagini diffuse online, confermandone l’autenticità. Il post sul canale spiega: «La foto mostra elementi identici nella decorazione esterna dell’edificio: il colore della facciata, gli spazi verdi situati accanto all’edificio e il tetto della casa».

Il filmato dell’edificio in fiamme è stato pubblicato dalla blogger Amyr Aitashev e dall’attivista Aruna Arna. Le cause dell’incendio restano ancora sconosciute.

Nel 2010 sono emersi dettagli curiosi sulla dacia, ufficialmente di proprietà del colosso del gas Gazprom. Il complesso non è accessibile al pubblico e nel 2011, i giornalisti di Novaya Gazeta furono respinti dalla sicurezza perché la struttura era destinata a momenti di svago di alti funzionari di Stato.

Gazprom ha dichiarato che il complesso è utilizzato per «incontri con partner commerciali, eventi aziendali e accoglienza di ospiti stranieri».

(da agenzie)

