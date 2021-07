IL LEADER DEI NO GREEN PASS E’ TITOLARE DI SEI RISTORANTI MA PAGA MENO DI 10.000 EURO DI TASSE COMPLESSIVAMENTE… CACCIATO PURE DALLA SEZIONE AIA DEGLI ARBITRI



“Imprenditore: ho 32 anni e sei ristoranti. Mente di #IoApro”.

Si presenta così, sul suo profilo Twitter, Umberto Carriera, leader del movimento Io Apro.

C’era lui, mercoledì sera, alla guida del corteo No Green Pass a Pesaro, che si è fermato sotto casa del sindaco dem Matteo Ricci in quella che il primo cittadino ha denunciato come “una intimidazione da squadristi”.

In una nota il movimento Io Apro ha bollato il sindaco di “disdicevole vittimismo”, accusandolo di manipolare i fatti. Ma le immagini diffuse dal sindaco e da altri cittadini presenti sul posto parlano da sé, così come è facile immaginare l’incredulità e lo spavento dei famigliari di Ricci.

Carriera è finito sotto i riflettori più volte nel corso degli ultimi mesi, affermandosi come leader dei ristoratori e degli esercenti determinati a disubbidire alle misure anti-contagio dei vari dpcm.

Il leader della Lega Matteo Salvini lo conosce bene: i due si erano conosciuti a gennaio, quando il leader leghista lo aveva contattato per sostenere le proteste dei ristoratori. “Uno degli uomini in prima fila, non un marziano o un evasore!”, lo elogiava il leader del Carroccio, smentendo indiscrezioni di stampa su rapporti non proprio lineari con l’Erario.

I rapporti si erano raffreddati in primavera, quando l’ingresso nel governo Draghi aveva spinto il leghista ad assumere posizioni più caute. “Da Matteo ci sentiamo traditi; va bene il populismo, va bene cavalcare l’onda, ma non si può scherzare con decine di migliaia di famiglie”, si sfogava Carriera con il Fatto Quotidiano.

Poi il riavvicinamento, suggellato da un incontro solo pochi giorni fa. In quell’occasione – ricorda il Corriere della Sera – Carriera aveva detto all’amico ritrovato: “Non ho intenzione di arretrare di un millimetro la battaglia contro il Green Pass. Non siamo no Vax e non giudico chi si vaccina, ma vogliamo essere liberi di farlo senza obblighi”.

Il suo profilo Facebook è infarcito di appelli a manifestare contro il Green Pass e a non rispettare le norme anti-assembramento.

“Se il sabato sera non hai ‘assembramento’ nel tuo locale, il problema non sarà la multa da 280 euro che ti fa la polizia municipale, ma il fallimento del tuo locale. Quindi…fate pure”.

Di multe ne ha prese diverse, come ricorda il Resto del Carlino. L’estate scorsa, una sanzione da 5000 euro, elevata dalla polizia municipale all’Arena delle balle di fieno: Carriera forniva la cena a centinaia di persone dimenticandosi però di chiedere l’autorizzazione per farlo. Così la Municipale lo ha multato (ha fatto ricorso al sindaco), ordinandogli la chiusura di quell’esperienza tra le balle di fieno.

Chiudere e aprire sembra essere la sua stella polare.

Con l’Università non è andata bene, solo qualche esame.

Le cronache locali sottolineano una sua propensione alla fantasia, come la sbandierata presenza sulla rivista Forbes come uno dei 150 imprenditori under 30 più promettenti (non confermato), e l’interesse di Masterchef per uno dei suoi ristoranti, la Grande bellezza di Mombaroccio (non risulta).

Dal 2010 al 2014 gravita nel mondo arbitrale, ma ne viene allontanato.

Aveva fatto subito strada (arbitrava partite di prima categoria), entrando anche nella segreteria della sezione. Solo che improvvisamente l’hanno allontanato. A vita. Dice ora il presidente della sezione Aia di Pesaro Luca Foscoli: “Confermo che la procura arbitrale, al termine dell’istruttoria disciplinare per dei fatti accertati, non ha rinnovato la tessera di arbitro al signor Carriera”. Si parla di divise sparite e poi restituite.

Altri siti sottolineano il suo rapporto complicato con le dichiarazioni di redditi.

Quante tasse pagherà mai Umberto Carriera, titolare di sei ristoranti? Nella trasmissione radio La zanzara, sollecitato da un ascoltatore che gli dà dell’evasore, Carriera risponde serafico: “L’anno scorso ho pagato 9.800 euro, vi sembrano pochi?!”.

(da agenzie)

Correlati