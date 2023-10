IL “CORRIERE” RIVELA: “CHI STIGMATIZZAVA L’ARIA DA COATTO DEL NORD E LA PARLATA DA MILANESE IMBRUTTITO; IN TANTI MAL SOPPORTAVANO QUEL FARE TRA LO SBRUFFONE E L’ARROGANTE, LA SICUMERA DI QUELLO CHE TE LA SPIEGA LUI. E POI LA GESTUALITÀ IMPETTITA, L’IRREFRENABILE VOGLIA DI FARE UNA BATTUTA, ‘MEGLIO’ SE A SFONDO SESSUALE. NON ERANO POCHI QUELLI CHE AVEVANO LETTO LA SUA PROMOZIONE NON COME CONSEGUENZA DELLE SUE CAPACITÀ, MA COME UN’ATTENZIONE VERSO LA PREMIER”



Invidie e gelosie erano naturali nei confronti del «first gentleman» Andrea Giambruno, ma anche lui ci ha messo del suo per non farsi particolarmente amare all’interno della stessa Mediaset. Chi gli rimproverava l’atteggiamento da gagà e il ciuffo esibito; chi stigmatizzava l’aria da coatto del Nord e la parlata da milanese imbruttito; in tanti mal sopportavano quel fare sul confine tra lo sbruffone e l’arrogante, la sicumera di quello che te la spiega lui. E poi la gestualità impettita, l’irrefrenabile voglia di fare una battuta, «meglio» se a sfondo sessuale.

Un atteggiamento che facilmente suscita malumori, soprattutto se — volente o nolente — molti ti etichettano come il «compagno di». […] non erano pochi quelli che avevano letto la sua promozione non come una diretta conseguenza delle sue capacità, ma come un’attenzione verso la premier. Inevitabile che oggi molti a Cologno Monzese festeggino l’«hybris» punita, quella tracotanza immancabilmente seguita dalla vendetta divina.

Giambruno è stato a dir poco leggero, perché nel nuovo ruolo di fidanzato d’Italia doveva «volare basso», esporsi meno, anziché chiedere di più. Dall’altra parte è facile immaginare l’umore di Antonio Ricci, il sorriso sornione, le mani ad accarezzare il pizzetto, ora che ha piazzato una doppietta che ha tenuto in scacco la politica italiana con il suo cascame di gossip. Del resto i fuorionda sono da sempre uno dei core business dell’inventore di Striscia : audio rubati, parole orecchiate di nascosto, confidenze rivelate a milioni di spettatori che diventano notizia.

(da Corriere della Sera)

This entry was posted on sabato, Ottobre 21st, 2023 at 14:24 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.