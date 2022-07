IL LEADER DELLA COALIZIONE SARA’ VOTATO DA UN’ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI ELETTI (DOPO LE ELEZIONI) … TRADOTTO: SE FORZA ITALIA E LEGA INSIEME AVRANNO PIÙ ELETTI, DECIDERANNO LORO



Il centrodestra è il grande favorito, sondaggi alla mano, ma il dato cruciale è: chi comanderà nella coalizione? Chi arriverà a Palazzo Chigi e darà le carte del prossimo governo?

Al programma, ha spiegato a Repubblica il leader di Forza Italia, “sto già lavorando da tempo e sarà avveniristico, ma dovrà essere presentato tra il 12 e 14 agosto, c’è poco tempo, Quindi la riflessione, pesantissima, sui rapporti con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La prima, leader di Fratelli d’Italia, appare la favorita alle urne.

E c’è chi per questo prospetta una lista unica Forza Italia-Lega, proprio per rovesciare gli equilibri interni. Berlusconi lo esclude: “Non stiamo pensando a liste uniche, ma a ciascuno con la propria identità. Ci sono differenze di posizione, linguaggio, di storia tra i vari partiti. Preferiamo continuare a mantenere la nostra identità”.

Quindi la bomba sulla scelta del leader della coalizione: “Ne parleremo insieme, è una delle cose da decidere.

L’idea che sta emergendo è che il leader venga votato da un’assemblea degli eletti. Una volta votato, potrebbero essere gli stessi parlamentari che sono stati eletti a riunirsi in Assemblea e votare il leader…”. Tradotto: se Forza Italia e Lega avranno più eletti, decideranno loro. Parole che, immaginiamo, non avranno fatto fare i salti di gioia alla Meloni.

(da agenzie)

