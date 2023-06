L’EX SINDACA DI TORINO COMMENTA L’ASSOLUZIONE IN CASSAZIONE NEL PROCESSO PER DEBITI DEL COMUNE DI TORINO: “NON CI FU ALCUN FALSO SU NESSUN BILANCIO. LA MIA CONDOTTA, DA SINDACA, È SEMPRE STATA CORRETTA E CRISTALLINA”



“Oggi è un bel giorno perché la giustizia ha confermato definitivamente ciò che ho sempre sostenuto, difendendomi nel processo e non dal processo: non ci fu alcun falso su nessun bilancio. La mia condotta, da sindaca, rappresentante delle Istituzioni e dei cittadini, è sempre stata corretta e cristallina”.

Così con un post su Facebook l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, oggi parlamentare del M5s commenta l’assoluzione definitiva sul caso Ream. “Oggi è un bel giorno perché quel processo, iniziato su un esposto di natura politica, ha dimostrato che le accuse erano totalmente infondate – continua Appendino – . Oggi è un bel giorno perché sento ancora più forte la vicinanza di tutte quelle persone che in me hanno sempre creduto”.

Che bella notizia l’assoluzione di Chiara Appendino! La decisione della Cassazione spazza via ogni ombra e conferma che Chiara ha agito nell’interesse esclusivo della sua comunità svolgendo in modo inappuntabile il suo incarico di sindaca di Torino”. Lo scrive sui social Roberto Fico, ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Giugno 16th, 2023 at 21:10 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.