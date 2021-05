“OVVIO CHE LIMITA LA CIRCOLAZIONE DELLA PERSONE, E’ QUELLO IL SUO SCOPO A TUTELA DELLA SALUTE”



L’indice Rt, che a lungo è stato quello maggiormente preso in considerazione dal governo per decidere quali restrizioni applicare nelle regioni, potrebbe presto essere superato.

Ad annunciarlo è stato Fabio Ciciliano, membro del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos. “Superare l’Rt? Come comitato tecnico scientifico noi su questo ci siamo comunque già espressi il mese scorso. Abbiamo suggerito di calcolare l’Rt sui ricoveri nei reparti di degenza covid e nelle terapie intensive per due ordini di motivi: primo perché in questa maniera i dati sarebbero più recenti e raccolti più rapidamente e secondo perché così si potrebbe valutare l’impatto della pandemia sui sistemi sanitari regionali, risentendo meno delle fluttuazioni determinate dal numero dei tamponi positivi”.

Interpellato sulla proposta avanzata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, di rivedere l’Rt, Ciciliano ha spiegato. “L’indice Rt calcolato con questa modalità acquisirebbe maggiore significato con l’incremento del numero dei cittadini vaccinati e avremmo quindi la contemporanea registrazione dei casi gravi. In questo momento quello che ci interessa, non sono tanto i numeri dei contagi, che ovviamente sono importanti, ma in una proiezione estiva l’obiettivo è che le terapie intensive e i reparti covid si svuotino per restare stabilmente sotto la soglia critica”.

In merito all’ipotesi di allungamento del coprifuoco, tema di cui si continua a discutere, il membro del Cts spiega: “Su questo il Comitato non si è mai pronunciato. È indubbio che il coprifuoco limiti la circolazione delle persone e quindi se ci sono meno persone in giro c’è meno capacità di trasmettere il virus”.

