RIPRESA TRE GIORNI FA DALLA TV STATALE DI MOSCA MENTRE SCARICAVA RINFORZI DA DESTINARE A MARIUPOL



L’Ucraina ha distrutto un’enorme nave russa, la stessa che i media statali avevano filmato e mandato in onda mentre scaricava rinforzi in un porto occupato dai russi.

La marina ucraina ha messo a segno un colpo diretto sulla Orsk, una nave corazzata russa di classe Alligator di 110 metri, mentre era ancorata nel porto di Berdyansk, nel sud dell’Ucraina.

Diverse foto e video hanno mostrato fiamme e denso fumo nero che torreggiavano sul porto. Solo tre giorni prima dell’attacco, i media statali russi avevano filmato l’Orsk al porto mentre scaricava veicoli blindati destinati a rinforzare le truppe nella vicina Mariupol e in molti si erano chiesti se gli ucraini avrebbero utilizzati i filmati per prendere di mira la nave.

Si tratta della nave più grande che le forze ucraine sono riuscite a colpire finora e rappresenta un’altra imbarazzante perdita per l’esercito assediato di Vladimir Putin. Secondo la Nato la Russia ha perso 40.000 soldati, un quarto delle forze che aveva radunato intorno ai confini prima di sferrare l’attacco.

(da agenzie)

