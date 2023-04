PRENDE IL POSTO DI GIULIO CENTEMERO, ANCHE LUI CON PROBLEMI GIUDIZIARI: UN ANNO FA È STATO CONDANNATO CON RITO ABBREVIATO A OTTO MESI, CON L’ACCUSA DI FINANZIAMENTO ILLECITO PER I 40 MILA EURO



Fuori un condannato, dentro un altro. Succede che il consiglio federale della Lega, riunito a Milano, decida di cambiare l’amministratore. Va via, dopo nove anni, il deputato Giulio Centemero, che nel marzo del 2022 è stato condannato a otto mesi con l’accusa di finanziamento illecito per i 40 mila euro ricevuti da Esselunga: la vicenda risale al giugno 2016.

Secondo l’accusa, Centemero aveva concordato il pagamento della somma di denaro con il fondatore della catena di supermercati, Bernardo Caprotti, poi deceduto. Attraverso l’associazione “Più voci”, di cui Centemero era rappresentante legale, la somma sarebbe poi stata utilizzata per sanare i conti dell’emittente del Carroccio, Radio Padania.

Ma anche il sostituto di Centemero, il commercialista Alberto Di Rubba, sta regolando i propri conti con la giustizia. E per un altro reato di natura contabile: Di Rubba, assieme all’altro revisore contabile Andrea Manzoni, è stato condannato a 5 anni nel processo con rito abbreviato che l’ha visto imputato per la compravendita del capannone di Cormano, nel milanese, acquistato dalla Lombardia Film Commission e attraverso cui, secondo le accuse, sarebbero stati distratti 800 euro di fondi pubblici.

I reati contestati sono di peculato e turbata libertà di scelta del contraente. Nelle scorse settimane fece già discutere la nomina di Di Rubba quale consulente dei gruppi parlamentari della Lega.

(da agenzie)

