SARA’ PER I TWEET COMPROMETTENTI CHE VERGAVA SU MATTARELLA DESCRITTO COME “UN ASPIRANTE DEMONIO”, “UN ROTTAME”, “OLTRE I CONFINI DEL RIDICOLO”? … MENO MALE CHE QUESTO E’ IL PIU’ “INTELLIGENTE” CHE LA MELONI ABBIA MAI CONOSCIUTO



Mattarella «un aspirante demonio», anzi »un rottame». Di più: «Oltre i confini del ridicolo». Sono solo alcuni dei tweet scritti da Giovanbattista Fazzolari e indirizzati al presidente della Repubblica negli anni passati. Messaggi rivelati da L’Espresso nell’articolo in cui Susanna Turco tratteggiava il profilo del fedelissimo di Giorgia Meloni, da settimane indicato come probabile ministro o sottosegretario nel governo Meloni e a sorpresa escluso dalle poltrone che contano.

Quei tweet oggi però sono diventati un macigno sulle ambizioni di Fazzolari, una carriera sempre al fianco di Meloni che lo ha incensato come «la persona più giusta e intelligente che abbia mai conosciuto».

E forse per intelligenza o per tatticismo, nelle scorse ore Fazzolari ha deciso di cancellare, letteralmente, il suo passato.

Il suo profilo Twitter, così ricco di commenti adatti per l’opposizione ma assai meno per un ruolo istituzionale, risulta infatti cancellato.

Dal tweet di lotta a quello di governo il passo è breve: basta un click. Ma i suoi messaggi, salvati per tempo dall’Espresso, rimangono.

(da l’Espresso)

