“INCOMPATIBILITA’ PROFESSIONALE” LA MOTIVAZIONE… L’AVVERSARIO DI SALA ABBANDONATO DAL CENTRODESTRA



Nuovi problemi per il centrodestra di Milano ad appena due settimane dalle elezioni comunali che vedono come candidato sindaco per la coalizione il Direttore di Pediatria del Fatebenefratelli Luca Bernardo.

Il medico, infatti, ha perso stamattina il suo addetto stampa, Alessandro Gonzato, giornalista di Libero, che con una nota stampa ha annunciato le dimissioni: “La rinuncia è motivata da incompatibilità professionale”, ha fatto sapere Gonzato.

L’incompatibilità professionale di cui parla l’ormai ex addetto stampa di Bernardo ha radici profonde che si sono rafforzate nell’ultimo periodo.

L’addio non è arrivato in seguito ad una decisione improvvisa e repentina, bensì è il naturale epilogo di un rapporto professionale che non è mai decollato.

Secondo fonti consultate da Fanpage.it, infatti, il candidato sindaco del centrodestra sarebbe stato un profilo molto difficile da gestire e con cui collaborare.

Da appuntamenti mancati all’ultimo minuto a dichiarazioni fuori schema che non facevano parte del progetto comunicativo studiato all’inizio.

Insomma, col tempo, anche Gonzato si sarebbe reso conto dei limiti di Bernardo, che di professione fa il medico e non il politico, e durante la campagna elettorale non ha fatto altro che dimostrarlo.

Il centrodestra compie così un altro passo falso che si somma ai problemi già noti. Al netto del “ritardo” sulla scelta del nome, ricaduta poi sul primario per l’impossibilità degli altri papabili (Albertini su tutti che, pare, sia stato fortemente boicottato da Forza Italia e Maurizio Lupi, sul cui profilo era stato posto il veto da Fratelli D’Italia), Bernardo non è mai stato sostanzialmente sostenuto da chi lo presenta.

I partiti si sono mostrati per quanto possibile indifferenti all’andamento della campagna elettorale del candidato civico, forse perché già arresi all’idea di non avere chance contro Sala dopo il forfait di Albertini.

Certo è che a meno di venti giorni dal voto, e con sondaggi sempre più favorevoli al sindaco uscente, l’addio di un addetto stampa non può che rallentare ulteriormente la corsa a Palazzo Marino. Alcuni, addirittura, azzardano che questo evento, e soprattutto i motivi per cui è arrivato, possano considerarsi come la fine dell’esperienza politica di Bernardo.

(da Fanpage)

