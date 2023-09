AVEVA COME RIFERIMENTO IL RAS LEGHISTA LAZIALE DURIGON



Luciano Iannotta, 51 anni imprenditore di Sonnino, è il simbolo di quell‘intreccio tra politica, malaffare e criminalità, che ha prosperato per anni a Latina e provincia. È di ieri la decisione di arrivare alla confisca dei beni di Iannotta, già messi sotto sequestro preventivo. Si tratta di un tesoro stimato in oltre 50 milioni di euro tra cui si contano beni mobili e immobili, in Italia ma anche all’estero. La polizia ha così proceduto a confiscare 37 tra società e partecipazioni, 119 fabbricati e 58 terreni , 57 veicoli, una ricchezza che secondo quanto emerso dalle indagini sarebbe stata accumulata anche grazie a metodi criminali.

L’imprenditore pontino era stato arrestato nel 2020 nell’ambito dell’inchiesta “Dirty Glass”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che aveva messo in luce come l’ex patron del Terracina Calcio ed ex assessore del comune di Sonnino, avesse messo in piedi un fitto tessuto di relazioni su tutta la provincia su cui convergevano anche gli interessi delle mafie, dalla ‘ndrangheta alla camorra, ma soprattutto il clan sinti dei Di Silvio di Latina.

Iannotta è stato a lungo vicino a Claudio Durigon, esponente di spicco della Lega e ras del partito a Latina, i cui rapporti con l’imprenditore di “elevata pericolosità sociale” (parole della procura), sono emersi anche grazie all’inchiesta di Fanpage.it Follow the Money.

L’imprenditore, accusato tra le altre cose di sequestro di persona ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, era in grado secondo quanto emerso dall’inchiesta di mettere sul proprio libro paga anche uomini delle istituzioni per prevenire e venire a conoscenza delle indagini a suo carico, e aveva scelto proprio la Lega come riferimento politico con il quale stringere un rapporto preferenziale sostenendo sul territorio proprio Durigon.

(da agenzie)

