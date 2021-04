L’ACCORDO PER UNA POSIZIONE UNITARIA NON SI TROVA



Questa volta Ema alza bandiera bianca. A una settimana dalla decisione unilaterale della Germania di sconsigliare il vaccino AstraZeneca agli under-60, l’Agenzia europea del Farmaco ammette “legami” tra i casi rari e gravi di trombosi e la somministrazione del siero anglo-svedese

Tanto, si è capito, ogni Stato Ue fa da sé e ne ha facoltà, dato che l’Unione è divisa in competenze nazionali specie sulla sanità.

E allora, due ore dopo la conferenza stampa dell’Ema, sono i ministri europei della Salute a riunirsi in videoconferenza straordinaria per decretare la novità: AstraZeneca avrà limitazioni in ogni Stato europeo, ma nemmeno su questo si riesce a trovare una linea comune. Roberto Speranza è durissimo: “Non basta scambiare informazioni. Quelle possiamo leggerle sui giornali. Dobbiamo avere il coraggio di decidere insieme”.

Ma questo non succede, con grande delusione della presidenza di turno portoghese che aveva convocato il summit proprio per trovare un’intesa di tutti.

Invece al vertice serale va in scena il solito e triste balletto delle decisioni ognuno per sé. Per tentare di recuperare, la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides chiede ai ministri di incaricare esperti affinché lavorino all’interno dell’Ema per sviluppare un approccio coordinato in tutta l’Ue basato su ulteriori orientamenti e studi sui gruppi di età. I ministri potrebbero tornare sulla questione a breve.

Ma intanto oggi la Germania resta sulla linea di limitare Astrazeneca agli over-60, linea tra l’altro adottata il 30 marzo scorso, in solitudine e ben prima delle conclusioni odierne dell’Ema.

Oggi questa linea diventa la proposta per tutta l’Ue. L’Italia accetta, come la Spagna. La Francia decide domani. Il Belgio abbassa un po’ la soglia e sconsiglia il vaccino anglo-svedese agli under 56.

Ma sono i paesi scandinavi lo zoccolo duro dello scetticismo europeo su Astrazeneca.

Fino alla fine si tenta di convincere Danimarca e Finlandia a fare marcia indietro rispetto alla decisione di sospendere del tutto la somministrazione del vaccino di Oxford. Niente da fare: sia Copenhagen che Helsinki non ne vogliono sapere, restano sul blocco totale.

Ognuno per sè. E questo scatena la reazione del ministro Speranza. “Troppa mancanza di coordinamento”, si sfoga. Troppe decisioni prese a livello nazionale.

La Commissaria europea alla Salute Kyriakides, i ministri di Germania, Francia, Spagna gli danno anche ragione. Sulla carta. Ma la mancanza di coordinamento nella lotta al covid e le incertezze che ingenera nei cittadini sono sotto gli occhi di tutti.

Il traino è sempre di livello nazionale. Magari dalla Germania per prima, come è successo quando a metà marzo Berlino ha scelto di sospendere del tutto Astrazeneca trascinando con sé mezza Europa, a partire da Italia e Francia.

O come è successo la settimana scorsa, appunto, quando sempre dalla Germania è partita l’idea di evitare la somministrazione di Astrazeneca alla popolazione under-60. Ora a distanza di una settimana, gli altri Stati seguono in maniera sgangherata.

L’Ema invece è di fatto costretta ad alzare bandiera bianca, a conferma di quanto sia debole l’Unione in materia di sanità soprattutto. Eppure l’Ema rappresenta la scienza, cui tutti i maggiori Stati europei si sono affidati per avere una bussola sui vaccini anti-covid. Ora invece è la scienza che cede il passo alla politica: decida lei.

Il prezzo per la chiarezza delle informazioni per i cittadini però è altissimo. Il rischio di alimentare lo scetticismo è – se vogliamo – ancora più alto. Stabilire possibili legami tra il vaccino di Oxford e i “169 casi di trombosi del seno venoso cerebrale” riscontrati “su 34 milioni di dosi somministrate” in Europa, senza però limitarne l’uso, è una scelta che anche gli stessi tecnici dell’Ema hanno fatto fatica a spiegare oggi in conferenza stampa virtuale.

A giudicare dalle domande a ripetizione sullo stesso punto, la maggioranza dei cronisti europei stentava a capire, con buone ragioni.

Un caos ancora più evidente se si pensa che, solo un’ora prima della conferenza stampa, l’autorità sanitaria britannica ha vietato l’uso di Astrazeneca agli under-30. Perché l’Ema non ha fatto lo stesso? “In Europa non ci sono ancora così tanti giovani in fila per il vaccino, aggiorneremo le nostre raccomandazioni se sarà il caso”, è la risposta di Sabine Straus, presidente del comitato per la sicurezza dei farmaci (Prac) dell’Ema. Come a dire: in Europa la campagna va lenta, che è una verità, per i giovani ci sarà tempo di decidere. Non proprio un inno alla chiarezza e alla rassicurazione.

Ne esce male l’Ema, ne esce male l’Ue: sembra che la pandemia stia erodendo le poche certezze comuni. E adesso in Germania il ministro della Salute Jens Spahn lancia un appello agli over-60 a farsi vaccinare con Astrazeneca, contraddicendo tra l’altro la decisione iniziale di Berlino di vietare questo vaccino per gli anziani, decisione poi rivista.

E pure in Italia ora la nuova indicazione è di somministrare il vaccino dai 60 ai 79 anni

Come se non bastasse, il colpo di grazia arriva da Washington. Gli Stati Uniti non useranno Astrazeneca anche se la “Food and Drug Administration (Fda) dovesse giudicarlo positivamente”, dice il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci parlando con la Cnn, “abbiamo già tre vaccini eccellenti nel paese e abbiamo già dosi sufficienti di buone immunizzazioni in America”. La forza di chi può scegliere.

