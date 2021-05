51 ANNI, ELETTO CON UNA LISTA CIVICA, UN PASSATO NEL PARTITO DELLA MELONI



C’è anche un consigliere comunale di San Lorenzo al Mare tra i 15 arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Imperia.

Il consigliere arrestato è Giovanni Stramare, 51 anni, ex Fratelli d’Italia, eletto nella lista Civica San Lorenzo Oggi, a sostegno del candidato Sindaco Lorenza Bellini, oggi all’opposizione.

Stramare è stato tratto in arresto all’alba di martedì mattina dalla Guarda di Finanza, a San Lorenzo al Mare. E’ accusato di aver ceduto cocaina a diverse persone. Dopo essere stato accompagnato presso la Caserma delle Fiamme Gialle, in piazza De Amicis, a Imperia, è stato tradotto in carcere.

Contattato da ImperiaPost, il Sindaco Paolo Tornatore ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

L’inchiesta

Le indagini, inizialmente finalizzate a determinare i contorni delle attività di spaccio di alcuni dei soggetti indagati, operanti tra Imperia e i comuni limitrofi, hanno consentito di individuare un’associazione a delinquere, facente riferimento ad una famiglia di residente a Loano (SV), che si avvaleva di una capillare schiera di pusher, anche italiani, attivi tra le province di Imperia e Savona.

Le indagini, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia, hanno consentito di documentare e ricostruire oltre 7 mila episodi di minuto spaccio, in gran parte riguardanti la cessione di un grammo, o anche meno, di cocaina, nei confronti di una platea alquanto eterogenea di assuntori per età, estrazione sociale e attività lavorativa svolta.

Come ricostruito dalla Fiamme Gialle, a fronte di un giro di affari di circa 520.000 euro, prodotto in circa un anno, l’organizzazione criminale conseguiva guadagni netti prudenzialmente quantificati in 225.000 euro.

(da Imperiapost)

This entry was posted on lunedì, Maggio 3rd, 2021 at 21:49 and is filed under Giustizia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.