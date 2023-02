IL COLOSSO AVEVA ANNUNCIATO IL TAGLIO DI 1500 DIPENDENTI DELL’AREA BUSINESS DI STOCCOLMA, MA LA NOTIZIA CHE I POVERACCI DOVRANNO SOTTOPORSI A 30 QUIZ HA SCATENATO UN’ONDATA DI POLEMICHE



«Vogliamo lavorare in modo più intelligente e fluido per permettere ai nostri clienti di accedere ai nostri prodotti con il semplice tocco di un dito». Sono questi gli intenti che si leggono sul sito di H&M alla sezione Business tech, l’area nella quale il colosso svedese del fast fashion ha annunciato a dicembre il taglio di 1.500 dipendenti su 3.500. E i modi sono degni dei peggior romanzo distopico: superare 30 diversi test di intelligenza per non essere licenziati.

Per ora le «vittime» dei quiz che hanno fatto molto discutere sono i dipendenti del reparto di Stoccolma. Robin Olofsson, rappresentante del sindacato svedese e internazionale Unionen, ha raccontato al giornale Svenska Dagbladet che molti di loro lo hanno chiamato in lacrime a causa dello stress a cui sono stati sottoposti.

Da parte sua, l’azienda ha risposto di aver fatto la scelta di introdurre i quiz per valutare in modo più accurato l’intelligenza e la personalità dei propri lavoratori. Non è un mistero che metodi simili vengano impiegati nella ricerca di personale, infatti la Rete è ricca di consigli che vanno dal come superare il test sul proprio livello di QI a quello che mappa l’intelligenza emotiva del candidato a una determinata posizione.

