GIORGIA MELONI, CHE SI E’ SCHIERATA A FIANCO DI ISRAELE, VUOLE SISTEMARLO IL PROSSIMO ANNO ALLA GUIDA DELLA BIENNALE DI VENEZIA



La tragedia del Medio Oriente, ennesimo atto di uno scontro di civiltà traboccante di morte e distruzione, è talmente orribile che quel che resta del nostro mondo letterario, da Edith Bruck a Dacia Maraini, ha aperto il computer ed espresso il suo pensiero sui quotidiani e talk. L’unico “pensatore” (così ama definirsi) che manca all’appello è anche il più singolare: il musulmano Pietrangelo Buttafuoco.

Nel 2015 suscitò scalpore la sua scelta di sostituire il Vangelo con il Corano, convertendosi all’Islam. Da Bompiani pubblicò un pamphlet, ‘’Il feroce saracino’’, in cui annunciava che, in onore all’emiro di Sicilia, si era ribattezzato con il nome di Giafar al-Siqilli.

Oggi su “Libero” Giafar-Buttafuoco si spara un pezzo a difesa e in gloria di Elon Musk. Ma su Hamas, Israele, Gaza, mondo arabo: nisba. A chi gli chiede un’intervista al riguardo: glissa. Eppure, c’era una volta che non aveva problemi a teorizzare cose indicibili, del tipo: “Il futuro dell’Europa sarà quello di un Islam addolcito nelle acque del Mediterraneo”

Camuffato da novello Kissinger delle Madonie (Luciano Violante non se l’è fatto scappare e l’ha arruolato nella doviziosa fondazione Leonardo), Giafar al-Siqilli concionava speculazioni intellettuali che avrebbero fatto rimbalzare nella tomba Pirandello e Sciascia messi insieme: “La Sicilia è il perfetto contravveleno nella guerra al fanatismo e al terrorismo. Sia esso islamofobo, sia islamico-fondamentalista”.

E vai Giafar, che sei solo: ‘’L’Islam fa paura perché è la religione che ravviva la Tradizione. Fa paura perché porta in Occidente i valori del Sacro’’. Poi, ditino alzato, fronte aggrottata, Buttafuoco ammoniva il “suo” centrodestra: “E’ un errore scagliarsi contro le moschee, serve lungimiranza. I principi, i valori, quel Dio Patria Famiglia è molto più facile trovarlo nella comunità islamica ché in certi laicismi esacerbati”.

E perfino Giorgia Meloni, che lo ha eletto novello Vate dannunziano di Fratelli d’Italia, e vuole sistemarlo il prossimo anno alla guida della Biennale di Venezia, quando quel birichino di Salvini, per farle dispetto, candidò Giafar a Governatore della Sicilia, si inalberò. E su Facebook scrisse: “Ma ci rendiamo conto del messaggio culturale, prima ancora che politico, che daremmo al mondo? Io sono per la libertà di culto, non ho nulla contro i musulmani e l’Islam… ma santo Dio”.

“Sarebbe un cedimento culturale ai quei fanatici che vorrebbero sottomettere noi infedeli. Mi fa specie che la Lega cada in questa contraddizione con tutte le implicazioni che ci sono nella comune battaglia contro l’immigrazione e il proliferare di minareti in Italia”, tuonò la Meloni.

Imperterrito, con Allah al suo fianco, Buttafuoco allargò il suo campo geopolitico: “Sono stato recentemente in Russia e ne sono tornato favorevolmente colpito della integrità spirituale di quel popolo, votato interamente alla religione della Tradizione e incardinato nel Sacro al punto tale di fare altrettanta paura quanto ne fa l’Islam. Ed è significativo scoprire, con l’islamofobia, quale sia la seconda gamba della sovversione: la russofobia. Chi vuole il mondo ridotto a una sola dimensione odia tutti i colori del cielo. Tutti i raggi delle religioni della Tradizione che fanno a gara per arrivare alla stessa luce, l’unico Dio di tutti”.

(da Dagoreport)

