SONO MISSILI AVANZATI A LUNGO RAGGIO SUPERIORI A QUELLI RUSSI E POSSONO COLPIRE A 300 KM CONTRO I 50 DEI RUSSI .. POTREBBERO FARE LA DIFFERENZA



Il conflitto militare potrebbe essere a un punto di svolta.

Se trovassero conferma le indiscrezioni lanciate dalla Cnn, secondo le quali l’amministrazione Biden si starebbe preparando a potenziare il tipo di armi da fornire all’Ucraina inviando sistemi missilistici avanzati a lungo raggio, probabilmente si entrerebbe in una fase nuova di questa guerra.

Una fase i cui epiloghi lascerebbero molte più incertezze, che poi sono le stesse che fino a oggi hanno rallentato ogni decisione della Casa Bianca.

Gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire nuove armi all’esercito ucraino. Fra queste i lanciarazzi a lunga gittata Mlrs e gli M142 Himars. Si tratta di armamenti che fino a oggi non sono entrati in questo conflitto, superiori per potenza di fuoco, gittata e mobilità anche a quelli utilizzati dai russi. Si tratta di lanciarazzi capaci di esplodere una massiccia potenza di fuoco (quindi più razzi contemporaneamente) a distanze 10 volte più lunghe degli armamenti attuali.

Sia gli Mlrs che gli M142 Himars (molto simili, solo che i primi sono cingolati mentre i secondi sono montati su gomma), hanno un raggio d’azione di 300 chilometri.

Potenzialmente, dunque, l’Ucraina si troverebbe nella condizione di colpire obiettivi russi all’interno del territorio russo.

Attualmente l’esercito Ucraino si sta difendendo con armamenti a bassa gittata: missili anticarro Javelin, missili antiaerei Stinger, Howitzer M777. Dispositivi in grado di colpire obiettivi a corto raggio (20-25 km). E questo avvantaggia palesemente l’esercito russo, che grazie a lanciarazzi più efficaci – con portata di circa 50 km – riescono ad attaccare da posizioni più distanti senza correre troppi rischi di contrattacco.

Con gli Mlrs e gli M142 le dinamiche cambierebbero notevolmente. L’esercito di Kiev non sarebbe solo in grado di colpire i russi da distanza considerevole, ma anche di muovere immediatamente i suoi lanciarazzi (grazie alla mobilità molto agile di questi armamenti) per evitare di essere colpiti.

L’artiglieria convenzionale russa, in questo caso, potrebbe essere molto più restia ad avvicinarsi ai centri urbani ucraini coi sistemi Mlrs posizionati. E questo imporrebbe cambiamenti nelle loro tattiche d’assedio.

