BOLLETTINO SEMPRE PIU’ PESANTE



Sfiorati i 100mila positivi: sono 98.020 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313.

Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136 , mentre ieri erano state 202.

Con 1.029.429 tamponi, 5mila in meno di ieri, il tasso di positività si impenna e dal 7,6% sale al 9,5%.

E prosegue l’aumento dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 40 in più (ieri +19) con i 126 ingressi del giorno salendo oggi a 1.185, mentre i ricoveri ordinari sono 489 in più (ieri +366), 10.578 in tutto.

Con l’aumento di un punto percentuale, la media nazionale dei ricoverati per Covid nei reparti ordinari – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) aggiornati a ieri – raggiunge il 16%, superando così la soglia critica fissata del 15%. In aumento di un punto percentuale è anche l’occupazione media delle terapie intensive: dal 12% al 13% nelle ultime 24 ore, 3 punti sopra il tetto massimo del 10%.

(da agenzie)

