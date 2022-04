SI CERCANO “SOLUZIONI” PER DARE A ZELENSKY GLI AEREI PER LA BATTAGLIA NEL DONBASS



Dal gradualismo alla frenesia. Nel giro di venti giorni la strategia di Joe Biden è mutata radicalmente, con una nuova parola d’ordine: «Putin può essere sconfitto sul campo». Il 24 febbraio, il giorno dell’attacco, nessun leader occidentale ci avrebbe creduto, neppure lo stesso Volodymyr Zelensky. Adesso anche una figura da sempre prudente come il belga Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ieri si è presentato a Kiev e ha detto al presidente ucraino: «Vogliamo la vostra vittoria e faremo tutto ciò che è necessario».

Biden ha iniziato a cambiare passo subito dopo il vertice straordinario della Nato, il 24 marzo scorso a Bruxellex. Finora il presidente americano ha seguito lo schema obamiano «leading from behind», cioè orientare le decisioni rimanendo nelle retrovie. Sul piano militare Biden sembra pronto ad accogliere la proposta di quattro parlamentari che chiedono al presidente di nominare uno «zar» per gestire la consegna di armi e per «coordinarsi» con gli alleati. Un concetto che per i governi americani di qualsiasi colore significa solo una cosa: dettare la linea, come è accaduto negli ultimi summit tra Usa e Paesi europei. Tecnicamente, lo «zar» si dovrebbe chiamare «Ukraine Security Assistance Coordinator».

Biden non si fermerà. Alle sue spalle cresce la spinta dell’opinione pubblica, largamente favorevole, con medie del 70% nei sondaggi, a «fare di più» per l’Ucraina. Il Congresso ha fiutato il clima ed è sempre più tetragono: democratici e repubblicani premono perché il presidente «pensi in grande». Persino Donald Trump ha dovuto cambiare posizione, dopo essersi accorto di essere l’unico a viaggiare contromano. Era partito elogiando Putin («è intelligente») e ha finito con l’accordarsi a Biden, accusando i russi di «genocidio».

Gli Stati Uniti stanno praticamente stanziando circa 800 milioni di dollari alla settimana per aiutare la resistenza ucraina. E la Casa Bianca ha fatto sapere che tra oggi e domani Biden annuncerà un’altra spedizione di armi: ancora da 800 milioni di dollari. A quel punto il governo americano avrà speso, dall’inizio della guerra, 3,4 miliardi di dollari, divisi in otto tranche.

L’Unione europea è, complessivamente, a 1,6 miliardi di dollari, mentre il Regno Unito, da solo, è a quota 550 milioni di dollari. Sul versante occidentale, dunque, la reazione all’attacco putiniano è già costato almeno 5,5 miliardi di dollari. La distinzione tra armi «difensive» e «offensive» è di fatto saltata. Nell’ultimo pacchetto erano inseriti pezzi di artiglieria pesante e 11 elicotteri, per non citare i 300 droni-kamikaze «Switchblade». Il prossimo si spingerà ancora più in là, con missili a lunga gittata, sistemi anti-aerei, altri droni.

La Casa Bianca è sempre contraria a presidiare i cieli dell’Ucraina con i propri aerei.

Ma nel concreto la «no fly zone» non è più un tabù. Il Segretario di Stato Antony Blinken sta lavorando assiduamente con i partner dell’Est Europa, in particolare con la Polonia. L’8 marzo il Pentagono aveva bloccato il governo di Varsavia che voleva inviare 28 Mig-29, jet di fabbricazione sovietica, a Zelensky, ma passando per la base Usa di Ramstein in Germania. Adesso si stanno cercando, senza fare rumore, altre soluzioni. Zelensky avrà gli aerei per la battaglia nel Donbass. […]

All’inizio della crisi, Washington aveva deciso di condividere persino con i media le informazioni più sensibili, per esempio la posizione delle truppe russe al confine con l’Ucraina. Ora la diffusione delle notizie si è drasticamente ridotta. Per […] proteggere i Paesi che forniscono armi da possibili rappresaglie di Putin. In definitiva Biden si sta assumendo rischi in un primo tempo scartati, come mandare istruttori militari per addestrare gli ucraini.

