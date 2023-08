SCHLEIN: “IL GOVERNO VIVE SU UN ALTRO PIANETA”… ORLANDO IRONIZZA: “ECCO PERCHE’ HANNO TOLTO IL REDDITO DI CITTADINANZA, BISOGNA FARE QUALCOSA PER I RICCHI CHE, POVERETTI, MANGIANO MALE”



Francesco Lollobrigida torna nel mirino dell’opposizione dopo l’intervento al meeting di Comunione e liberazione. “In Italia abbiamo un’educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità”, le parole dette dal ministro dell’Agricoltura a Rimini, criticate aspramente da Elly Schlein.

“Io mi occupo soprattutto di quegli italiani che fanno fatica a fare la spesa, sono tanti, nonostante abbia visto che purtroppo c’è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi. Non c’è neanche bisogno delle parodie quando c’è un governo che vive su un altro pianeta”, ha commentato la segretaria del Partito democratico dalla festa dell’Unità di Bologna.

Frasi “oggettivamente intollerabili” secondo il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Agricoltura alla Camera, Alessandro Caramiello, che ha definito il ministro “inadeguato”.

“Per il ministro Lollobrigida spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi. Ecco perché hanno tolto il reddito di cittadinanza. Bisogna fare qualcosa per i ricchi che, poveretti, mangiano male”, ha ironizzato l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Agosto 24th, 2023 at 22:06 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.