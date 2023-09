CI RIVEDIAMO MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE



Come avevamo da tempo programmato, ci prendiamo una settimana di ferie : il blog riprenderà le pubblicazioni mercoledi 27 settembre.

Un grazie alle centinaia di amici, comunque la pensino, che ogni giorno visitano il nostro sito, anche dall’estero, gratificandoci del loro interesse.

Essere da 16 anni tra i primi blog di area in Italia, basando la nostra attività solo sul volontariato, con un impegno di aggiornamento costante delle notizie (20 articoli al giorno dal mattino a tarda sera, festivi compresi) è una sfida unica nel panorama nazionale che testimonia che non siete in pochi a pensarla come noi.

Orgogliosi di rappresentare una destra diversa, popolare, sociale, nazionale, antirazzista, solidale, legalitaria, attenta ai diritti civili.

Un abbraccio a tutti e a presto.

