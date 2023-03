CI RIVEDIAMO GIOVEDI SERA 9 MARZO



Come avevamo da tempo programmato, ci prendiamo una breve pausa, dopo una lunga “tirata” ininterrotta di quasi un anno (ogni tanto occorre prendere respiro)

Il blog riprenderà le pubblicazioni nella serata di giovedì 9 marzo.

Un grazie alle centinaia di amici, comunque la pensino, che ogni giorno visitano il nostro sito, anche dall’estero, gratificandoci del loro interesse e permettendoci di veicolare notizie, idee e contenuti informativi.

Orgogliosi di rappresentare una destra diversa, popolare, sociale, antirazzista, solidale, legalitaria, attenta ai diritti civili.

Un abbraccio a tutti e a presto.

