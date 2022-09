VALENTINA NAPPI FA IL RITRATTO DEI SOVRANISTI



La campagna elettorale in corso non si combatte solo tra leader di partito: molto si fa anche al di fuori dei confini strettamente politici, per così dire, specie quando il dibattito si accende per mano di personaggi dello spettacolo o influencer.

Questa volta a dire la sua è stata la pornostar Valentina Nappi, che sui social di certo non le ha mai mandate a dire.

Nota soprattutto per le sue uscite dissacranti e contrarie a ogni forma di “politicamente corretto”, l’attrice hard è oggi intervenuta esprimendo il proprio parere sulle elezioni del prossimo 25 settembre.

Nello specifico, Valentina Nappi si è espressa in modo neanche troppo velatamente critico verso certi valori promossi dal Centrodestra che, a suo dire, poco rispondono alla realtà dei fatti.

Valentina Nappi ha scritto su Twitter: “‘Dio, Patria, Famiglia’ ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il culo degli altri”.

Un chiaro riferimento ai “valori” promossi dal Centrodestra a trazione meloniana, ma anche a quanto affermato appena qualche giorno fa dalla direttrice d’orchestra (e figlia di un dirigente di Forza Nuova) Beatrice Venezi, che aveva detto: “Mi vergognerei se avessi una madre come la Cirinnà, Dio, Patria, Famiglia sono i miei valori”. Una frase, questa, rilanciata pure da Fratelli d’Italia (di cui Venezi ha dichiarato sostanzialmente di essere sostenitrice), che l’ha pubblicata sui propri social e che ha fatto molto discutere.

(da agenzie)

