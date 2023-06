PAESE CHE VAI, GOVERNI CRIMINALI SOVRANISTI CHE TROVI: LA RIDUZIONE DI SPAZI DI LIBERA ESPRESSIONE E’ PIU’ VICINA DI QUANTO SI IMMAGINI



Un tribunale nel sud della Russia martedì ha condannato un artista della Crimea a 15 anni in una colonia penale.

Bohdan Ziza era stato arrestato nel maggio 2022 dopo aver spruzzato vernice con i colori della bandiera ucraina sulla porta dell’edificio dell’amministrazione comunale di Yevpatoria nella Crimea annessa illegalmente alla Russia. Aveva anche tentato senza successo di incendiare l’ingresso dell’edificio con una molotov.

L’artista aveva anche registrato un video e un discorso contro la guerra in cui invitava le persone a protestare contro l’invasione russa dell’Ucraina. Ziza aveva quindi pubblicato l’appello alla protesta sulle sue pagine sui social media.

Poche ore dopo la sua detenzione, il 19 maggio, una clip in cui Ziza si scusava per le sue azioni era andata in onda su un canale televisivo locale. Ma l’artista ha successivamente spiegato che il video era stato girato sotto costrizione.

Le autorità russe hanno accusato Ziza di aver commesso un atto di terrorismo e hanno affermato di aver trovato minacce e inviti a commettere altri attacchi nel video che ha pubblicato sui social media. Il tribunale militare russo di Rostov sul Don lo ha ritenuto colpevole e lo ha condannato a 15 anni. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a 18 anni per Ziza.

“Ho agito secondo la mia coscienza”, ha detto Ziza nel suo discorso finale alla corte lunedì. “Il mio atto è stato un grido del cuore e della coscienza rivolto a coloro che, proprio come me, avevano paura ma non volevano e non volevano questa guerra. È meglio essere imprigionati con una chiara coscienza che essere una pecora a piede libero.”

Ziza ha anche promesso di lanciare uno sciopero della fame il 10 giugno per chiedere alle autorità di privarlo della cittadinanza russa e di liberare i prigionieri politici ucraini detenuti in Russia

(da Globalist)

