PER IL TORNEO E’ PREVISTO L’OBBLIGO VACCINALE PER IL TORNEO, MA BASTA UN MEDICO COMPIACENTE PER FOTTERSENE DELLE LEGGI



Novak Djokovic difenderà il titolo agli Australian Open. Il tennista serbo ha ricevuto da un medico l’esenzione dalla vaccinazione contro Sars-Cov2.

Da mesi si discute sulla partecizione del numero 1 del ranking Atp a Melbourne, primo appuntamento importante della stagione di tennis, al via il 17 gennaio.

Per il primo torneo del Grande Slam del 2022 è previsto l’obbligo vaccinale, e il campione serbo non ha mai nascosto la sua riluttanza a rivelare se sia immunizzato oppure no contro il Covid 19.

Le voci degli ultimi giorni riferivano proprio della possibilità che Djokovic richiedesse un’esenzione medica per giocare e poter così puntare al suo 21esimo titolo in singolare in un torneo del Grande Slam, che gli permetterebbe di superare i rivali Roger Federer e Rafael Nadal, fermi, con lui, a quota 20, e diventare il tennista più vincente di tutti i tempi nei tornei major.

(da agenzie)

