ERA UNO DEI NOMI INDICATI DAL CENTROSINISTRA COME DI GARANZIA, SALVINI FA FINTA DI INTESTARSI PURE LEI… CONTRARI RENZI, CENTRISTI E FORZA ITALIA, A FAVORE LA MELONI



Il presidente del Movimento Cinque Stelle ha appena confermato l’accordo su una presidente donna. Fatale l’incontro tra Salvini, Letta e appunto Conte.

Il nome più accreditato resta quello di Elisabetta Belloni

Dall’accordo sembra restare fuori Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi che, da quanto si apprende, domattina alle 8 in punto ha riunito i suoi deputati e senatori per decidere cosa fare in Aula.

«Ora sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non un presidente in quanto donna. Ma non faccio nomi», ha detto Salvini che spera di «chiudere domani». «Sono assolutamente fiducioso», ha concluso.

Elisabetta Belloni potrebbe essere il nome giusto. Responsabile degli 007 italiani, ha ricevuto promozioni bipartisan, ha sempre avuto contatti con la politica ma non si è mai schierata. Piace ai grillini e a Giorgia Meloni.

