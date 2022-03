I SONDAGGISTI: IL PARTITO DI ORBAN AL 41%, L’OPPOSIZIONE UNITA AL 39% , MA TUTTO E’ POSSIBILE



L’istituto Zavecz Research segna un 41% di preferenze per Fidesz, il partito del primo ministro Orban, contro il 39% per l’alleanza. E anche altri sondaggisti vedono il leader ungherese in vantaggio.

L’affidabilità dei sondaggi viene però messa in dubbio dagli analisti, in quanto si fanno su un campione molto ristretto (circa 1000 persone). Inoltre molti sono restii nel dichiarare le intenzioni reali di voto.

“Potrà esserci anche una sorpresa”, dice Endre Hahn, direttore dell’istituto Median, fra i più affidabili.

L’incertezza proviene dal fatto che è molto difficile misurare l’effetto della guerra in Ucraina. Orban, grande amico di Putin per 12 anni, ha cambiato registro da un giorno all’altro in una posizione neutrale, compiendo un esercizio di equilibrismo. “L’Ungheria deve rimanere fuori dal conflitto, non è la nostra guerra, non permetterò che passino armi attraverso il nostro territorio in Ucraina”, ha ripetuto molte volte, attirando dure critiche da parte del presidente ucraino Zelensky.

(da agenzie)

