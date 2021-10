POI DICE CHE A MILANO I VIOLENTI ERANO ANARCHICI, MA A MILANO NESSUNO HA ASSALTATO LA SEDE DELLA CGIL E NESSUN AGENTE E’ RIMASTO FERITO



“A Roma era Forza Nuova, certo, è una matrice fascista, a Milano erano anarchici, una matrice antifascista, la violenza è sempre violenza o va condannata solo da una parte?”.

Lo ha detto Giorgia Meloni, in piazza a Trieste durante un evento elettorale, commentando gli scontri alla manifestazione no green pass, sfociata nelle violenze all’interno della sede della Cgil a Roma.

Dopo giorni di reticenze la leader di Fratelli d’Italia ha ammesso che la matrice della mobilitazione, per la quale sono stati arrestati i leader di Forza Nuova Fiore e Castellino, è fascista.

Il giorno dopo gli scontri Meloni si era limitata ad accusare la ministra dell’Interno Lamorgese per la gestione della sicurezza pubblica, addossandole la colpa di quanto accaduto in piazza. Aveva inoltre dichiarato di non sapere quale fosse la matrice della manifestazione: “È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre”.

Veniamo all’accusa che a Milano “erano anarchici” a fare violenze e quali sono gli elementi cui si riferisce.

Dati alla mano, a Milano sabato c’e’ stato un corteo No Green Pass che ha visto la partecipazione di 5.000 persone: secondo le forze dell’ordine tra loro c’erano in preponderanza No vax. Per quanto riguarda forze politiche, sempre secondo la Questura, una prevalenza di militanti di estrema destra, ovvero Forza Nuova e a seguire una di anarchici.

Il corteo ha avuto un punto di contatto con la polizia solo in prossimità della Stazione Centrale con una carica di alleggerimento. Nessuno ha cercato di assaltare sedi istituzionali o sindacali, cosa ben diversa da Roma.

Andiamo agli arrestati: uno solo che non risulta legato alla politica.

I denunciati sono stati 48, di cui una ventina di area anarchica, per “interruzione di pubblico servizio”, non per “istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio” cone a Roma, tanto per capirci.

Conclusione: equiparare le due vicende è ridicolo.

Correlati