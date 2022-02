“SONO ASINTOMATICO TOTALE, IN CASA NON FACCIO SPORT, MA GUARDO LE OLIMPIADI INVERNALI. E HO POTATO LE PIANTE…”



A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il leader della Lega Matteo Salvini.

Dai retroscena è emerso che nei giorni dell’elezione per il Colle lei sarebbe stato a casa di Sabino Cassese, dove avrebbe mangiato un passato di verdure.

“Il passato mi è piaciuto molto, è stato un pranzo gradevole, con un confronto interessante e piacevole, spero che non venga accusato di esser un salviniano solo per avermi incontrato”.

Il Covid?

“Sono al quarto giorno di quarantena, sto bene, mai avuto febbre, raffreddore o tosse, sono asintomatico totale. Cerco di organizzarmi la giornata lavorativa come sempre. In compenso stare a casa mi permette di vedere qualcosa delle olimpiadi invernali, come la medaglia di Arianna Fontana, e poi mi sono rivisto una dozzina di volte il gol di Giroud al derby”.

Aveva già fatto la terza dose?

“Dovevo farla a febbraio, ora evidentemente non la faccio”.

Come sta passando questo periodo di quarantena?

“Ho la fortuna di non avere nessun sintomo quindi non sto prendendo nulla, e quindi l’unico problema che ho in quarantena – ha scherzato Salvini a Rai Radio1 – è non prendere 5kg in 10 giorni”.

Sta mangiando molto?

“In casa puoi cercare di mangiare sano, ma se poi ti mandano pane, salame, salsiccia, vino e formaggio, come fanno i miei amici…devi cercare di controllarti”.

Visto che sta bene, ne puoi approfittare per fare un po’ di ginnastica in casa.

“No, io sono l’antitesi dello sforzo fisico, a differenza della mia compagna che fa yoga e sport. In compenso – ha concluso Salvini a Un Giorno da Pecora – io ho potato le piante ”.

