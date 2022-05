SI TRATTA DI UN NUOVO NUCLEO, MA IL BATTAGLIONE DISTINTOSI PER L’EROICA RESISTENZA A MARIUPOL E’ PRESENTE ANCHE IN ALTRE ZONE DELL’UCRAINA



Una nuovo nucleo del Battaglione Azov è stato fondato a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina.

Ne ha dato l’annuncio su Telegram il comandante Kraken Konstantin Nemichev: «Oggi, l’unità Azov SSO Kharkiv è stata ufficialmente costituita nella città. Questa è un’altra delle nostre unità di combattimento che opererà nella regione di Kharkiv e libererà la nostra terra dagli occupanti».

Nelle foto pubblicate si nota uno stemma diverso – tre spade su sfondo giallo – dal Wolfsgang finora utilizzato dal corpo militare.

Non è ancora chiaro se il nuovo nucleo sia volontario o parte integrante dell’esercito ucraino. Nemichev aveva fatto parte del Battaglione Azov in passato, per poi diventare capo dell’unità militare “Kraken”.

Kharkiv è la città che ha dato i natali al fondatore originario del Battaglione Azov, il politico ucraino di destra Andriy Biletsky.

Il corpo militare, era nato inizialmente come movimento volontario ma è entrato a far parte dell’esercito ucraino nel 2014. Nell’attuale conflitto si è distinto per la stoica difesa di Mariupol e dell’acciaieria Azovstal, per lungo tempo rimasta l’ultimo baluardo nella assediata dai russi, prima che l’esercito di Mosca li evacuasse e facesse prigionieri.

