GENTILONI È STATO TRASFORMATO IN CAPRO ESPIATORIO DEL FALLIMENTO DEL GOVERNO MELONI SU PNRR E PATTO DI STABILITÀ (MA IL VERO DISASTRO È AVER STRAPPATO AI FUNZIONARI DEL MEF LA GESTIONE DEL RECOVERY PER AFFIDARLA A UN INCAPACE, TALE FITTO)



La Commissione europea non vuole entrare nella polemica tutta italiana che vede il commissario all’Economia Paolo Gentiloni preso di mira dalla premier Giorgia Meloni e dai vice Matteo Salvini e Antonio Tajani perché non difenderebbe abbastanza gli interessi nazionali.

«Non commentiamo i commenti fatti da partner, interlocutori, portatori di interesse e altri», ha detto la portavoce della Commissione ricordando che «si sa, ovviamente, qual è il ruolo di un commissario europeo e come i commissari europei rappresentano gli interessi europei che portano avanti nei loro portafogli in modo collegiale».

È una questione di grammatica istituzionale: un commissario europeo quando diventa tale deve servire gli interessi dell’Unione. È la base.

È chiaro che il Paese di origine così come la famiglia politica hanno un peso, ma i commissari ci tengono a sottolineare il proprio ruolo europeo. Lo ha fatto anche il commissario al Mercato interno Thierry Breton mercoledì scorso in un briefing rispondendo a una domanda sul perché la Francia non abbia aderito a un progetto per un nuovo carro armato con Germania, Italia, Svezia e Spagna: «Sono commissario europeo, non della Francia», ha tagliato corto passando a spiegare la strategia Ue sulla difesa.

I negoziati sulla riforma del Patto di stabilità entreranno nel vivo sabato prossimo all’Ecofin informale (la riunione dei ministri finanziari dei 27), che si terrà a Santiago de Compostela sotto la presidenza spagnola. Madrid ha il compito di trovare una sintesi tra le diverse posizioni attorno al tavolo. E l’Italia sa che non sarà semplice difendere le proprie richieste.

La Germania fin dall’inizio ha chiesto parametri quantitativi annuali di riduzione del debito, posizione rigorista che piace anche agli altri Paesi nordici. Ma prima c’è un altro appuntamento importante. Lunedì la Commissione presenta le previsioni macroeconomiche su Pil e inflazione. L’aspettativa è di una limatura rispetto alle stime di maggio (Pil Ue +1%, Eurozona +1,1%).

È una settimana densa. Mercoledì la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen pronuncerà a Strasburgo, davanti alla plenaria del Parlamento Ue, il Discorso sullo Stato dell’Unione, l’ultimo di questa legislatura in cui farà il punto sugli obiettivi raggiunti e le nuove sfide. Il giorno prima il commissario Gentiloni presenterà la riforma della tassazione delle imprese, che modificherà la base imponibile, più ci sarà un pacchetto sulle Pmi. Giovedì il board della Bce deciderà se alzare ancora o meno (quest’ultima è l’aspettativa) i tassi di interesse.

(da Il Corriere della Sera)

This entry was posted on sabato, Settembre 9th, 2023 at 15:40 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.