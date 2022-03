IL COMPLESSO RESIDENZIALE DISPONE DI FINITURE E ARREDI DI DESIGN DELL’ITALIANO ROBERTO MOLON, UN CENTRO BENESSERE CON PISCINA E OFFRE “LUSSO NELLO SPIRITO DELLA MODERNITA’ DEI DESIGNER ITALIANI”



Un attico di lusso del valore di 2 milioni di euro a San Pietroburgo è stato collegato alla presunta figlia adolescente di Vladimir Putin, Luiza Rozova, 19 anni, che sarebbe nata dalla relazione con Svetlana Krivonogikh.

A localizzare la proprietà sarebbe stato un gruppo di hacker che avrebbe preso di mira un servizio di consegne, riuscendo a individuare l’indirizzo della giovane. Si dice che Luiza viva presso l’ambitissimo indirizzo nel Triangolo d’Oro della città con la madre Svetlana Krivonogikh.

Il complessto di 1.300 metri quadrati nel blocco recintato Fontanka 76 è descritto come una “club house” con una serie di «appartamenti d’élite» dalla società di costruzioni tedesca Engel & Voelkers. Dispone inoltre di finiture e arredi di design “di fascia alta” del designer italiano Roberto Molon in uno «stile art déco elegante e leggero».

L’impianto idraulico e gli elettrodomestici da cucina arrivano «dai principali produttori tedeschi e italiani» e «tutto è pensato per creare il massimo comfort, praticità e una favolosa atmosfera di bellezza, comfort e intimità».

L’opuscolo della struttura vanta «un centro benessere con piscina e un servizio di lusso» e offre «lusso nello spirito della modernità dei designer italiani».

I rapporti dicono che ad analizzare i record di Yandex Food hackerati, che sono diventati pubblicamente disponibili, è stato Oleg Yemelyanov, legato al leader dell’opposizione incarcerato Alexei Navalny. Così hanno rintracciato l’appartamento collegato a Krivonogikh sull’argine numero 76 di Fontanka, ha detto.

«Wow, l'[ex]amante di Putin, Svetlana Krivonogikh, ha un appartamento con una superficie totale di quasi 400 metri quadrati sull’argine del fiume Fontanka», ha detto Yemelyanov. «Grazie per il suggerimento a Luiza Vladimirovna [Rozova] che ha ordinato cibo a quell’indirizzo».

Luiza, studentessa, è la figlia di Krivonogikh, 45 anni, ora co-proprietaria di un’importante banca russa e una delle donne più ricche del paese con una fortuna finanziaria e immobiliare stimata in 88 milioni di euro.

La donna non ha mai commentato le affermazioni secondo cui sua Elizaveta è figlia di Putin. Il sospetto che fosse la figlia segreta di Putin nata da una relazione extraconiugale è stato diffuso per la prima volta da un media indipendente in Russia, che è stato successivamente bloccato dalle autorità.

Di recente Luiza è stata costretta a chiudere il suo Instagram dopo essere stata colpita da un’ondata di trolling estremo sulla guerra russa in Ucraina. Un commento diceva: «Sei seduta nel bunker? Come un topo?».

(da Daily Mail)

