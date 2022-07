DIE WELT: “È LA CRISI PIÙ ASSURDA, IL MOVIMENTO CINQUE STELLE NON SI PREOCCUPA DEI CONTENUTI, MA VUOLE SOLO OTTENERE VOTI ATTRAVERSO LA PROTESTA”



“La crisi di governo più assurda”. A scriverlo è il quotidiano tedesco Die Welt in un lungo articolo sulla crisi politica italiana, in cui accusa il Movimento 5 Stelle di “non preoccuparsi dei contenuti, ma di voler solo ottenere voti attraverso la protesta”. Per il giornale, è “assurdo rovesciare il governo a causa della disputa su un impianto di incenerimento dei rifiuti”.

“L’Italia ha bisogno di Draghi ora più che mai”. Lo scrive Suddeutsche Zeitung, uno dei principali quotidiani tedeschi, in un articolo dedicato all’ex numero uno della Bce, all’indomani delle dimissioni, dall’eloquente titolo ‘L’Indispensabile’.

“Non molto tempo fa, l’establishment politico italiano si è trovato a svolgere il ruolo di polo stabile in tempi altamente incerti”, si legge nell’articolo a firma di Oliver Meiler, secondo cui “grazie al rispettato Presidente del Consiglio” l’Italia per un po’ si è creduta addirittura “più solida” di Francia, Gran Bretagna e Germania.

“Con la sua aura pura, Draghi ha portato la credibilità di Roma a nuovi livelli. Si credeva che fosse capace di tutto, come un salvatore – un po’ esagerato, ma anche confortante. In realtà, fino all’altro ieri”, ha proseguito il quotidiano.

Ora, secondo Suddeutsche Zeitung, è tutto diverso ed il governo di unità nazionale “crolla proprio nel momento più difficile: guerra nel continente, possibili carenze energetiche, una pandemia che non è ancora finita, alcune riforme non ancora completamente attuate” e che sono necessarie per incassare i soldi del Recovery Fund, ma anche un’inflazione alta a livelli storici, “che sta mangiando il potere d’acquisto di molti italiani”.

“L’autunno – incalza – si annuncia caldo dal punto di vista sociale come questa estate da quello meteorologico: con certezze drammaticamente in calo. Più povertà, più frammentazione sociale, più tensione. Forse l’unità nazionale non sarebbe così centrale come lo è ora da molto tempo”.

(da agenzie)

