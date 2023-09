“HO FATTO LA COSA PIÙ NORMALE DEL MONDO RISCHIAVA DI ESSERE SCHIACCIATA, NON DIMENTICHERO’ MAI QUEGLI OCCHIONI”



Quella di un carabiniere che prende al volo una bimba di quattro anni, quasi schiacciata con la madre nell’inferno di Lampedusa, e che porta via la piccola coccolandola resterà la commovente immagine contrapposta alle tante istantanee di una settimana infernale.

Nella ressa dei migranti che si pigiano l’un l’altro, sperando di superare le transenne e guadagnare un metro verso un pullman o il traghetto in partenza per la Sicilia, ieri mattina l’appuntato Pasquale Iadicicco, 33 anni, casertano di stanza a Bari con il Reggimento Puglia, ha fatto «la cosa più normale di questo mondo», come dice ricordando quella madre per qualche minuto disperata avendo perso la sua bimba. Gridando oltre un cordone di divise.

Fino al lieto fine. Quello della bimba «recuperata al volo nella calca» dall’appuntato che se l’è ritrovata fra le gambe. «Rischiava di essere schiacciata. Come la madre».

Con il carabiniere che si allontana rapido verso il suo servizio, ma con un filo di emozione per quella presa, per quei minuti con gli occhi della bimba sui suoi: «Io sono single. Ma certi stimoli paterni si cominciano a far sentire. E non dimenticherò quegli occhioni».

(da Il Corriere della Sera)

