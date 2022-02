LUI MUMMIFICATO, LEI SMALTATA COME UNA VASCA DA BAGNO, DIETRO A UN TAVOLO COSPARSO DI PETALI E UNA GIGANTESCA TORTA CON MACARONS E CUORE ROSSO



Anche l’ottantacinquenne Silvio Berlusconi ha voluto festeggiare San Valentino. Postando una foto in cui brinda con la fidanzata trentunenne Marta Fascina, che da un paio d’anni ha sostituito Francesca Pascale nel suo cuore.

«Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia!», ha scritto il leader di Forza Italia, fresco di rinuncia alla candidatura alla presidenza della Repubblica, postando uno scatto in cui brinda con la fidanzata. Davanti alla coppia, circondata da cascate di stelle filanti, un tavolo cosparso di petali e una gigantesca torta sormontata dal classico cuore rosso.

La coppia in cui pochi credevano sembra funzionare. Marta Antonia Fascina, nata in Calabria, cresciuta in Campania, laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, sarebbe legata a Berlusconi dalla primavera 2020. I primi rumor erano iniziati proprio in quel periodo. Poi, nell’agosto dello stesso anno, la prima estate «ufficiale» a Villa Certosa, la residenza del Cavaliere in Costa Smeralda.

Da allora la trentunenne non ha mai smesso di dimostrare tutto il suo amore a Berlusconi. Lo scorso agosto, per dire, s’è tatuata le sue iniziali, S. B., sull’anulare sinistro (avevano fatto lo stesso, in passato, Sabina Began e Francesca Pascale).

Poi, quando lui nel settembre 2021 ha spento 85 candeline, la Fascina ha voluto fargli gli auguri con una foto social che li ritraeva mano nella mano sullo sfondo di un giardino pieno di fiori: «Buon compleanno amore mio», aveva scritto la deputata di Forza Italia accompagnando le parole con tre cuori rossi.

(da agenzie)

