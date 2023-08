SE SI PROVA A PRENOTARE UNA CORSA ESCE LA SCHERMATA: “LE PRENOTAZIONI SONO STATE BLOCCATE PER LA SEGUENTE RAGIONE: FERRAGOSTO”… UNICA ECCEZIONE AMMESSA È IL TRAGITTO PER L’AEROPORTO, PIÙ REMUNERATIVO PER I TASSISTI



A Ferragosto turisti e residenti che vorranno spostarsi in taxi a Roma faranno bene a intercettarne uno, perché le prenotazioni sono praticamente impossibili. Con musei e monumenti aperti per il 15 agosto e la capitale affollata di visitatori, i taxi che fanno riferimento alla Cooperativa Radiotaxi 3570, la più grande della capitale, non accetteranno corse prenotate, ma solo in tempo reale.

La batosta appare chiara sulla app ItTaxi, dove provando a prenotate un’auto bianca per il 15 agosto appare un messaggio forte e chiaro: «Non è possibile prenotare il taxi. Le prenotazioni sono state bloccate nel luogo e nell’orario richiesti per la seguente ragione: FERRAGOSTO».

E il maiuscolo sulla motivazione è già tutto un programma. Unica eccezione sarebbe il tragitto verso l’aeroporto di Fiumicino, ben più remunerativo per i tassisti rispetto alle altre corse. Continueranno invece ad accettare prenotazioni le app InTaxi e Samarcanda plus.

Le file interminabili di turisti in attesa di un taxi sotto il sole fuori dalla stazione Termini o a largo Chigi sono destinate a ripetersi quindi anche a Ferragosto.

Al Corriere della Sera, il presidente della cooperativa, Loreno Bittarelli, prova a spiegare il motivo della loro decisione: «Le centrali non prendono prenotazioni a Ferragosto perché non abbiamo la certezza di soddisfare la richiesta». Tutta colpa di «metro e bus a regime così ridotto», che impongono ai tassisti di accettare solo le chiamate che arrivano di volta in volta.

