CENTROSINISTRA IN VANTAGGIO AI BALLOTTAGGI A VERONA E PARMA…CROLLO LEGA E M5S, FDI SORPASSA LA LEGA ANCHE AL NORD… PD PRIMO PARTITO



Come anticipato dagli exit poll, il centrodestra vince al primo turno a Palermo con Roberto Lagalla, a Genova e a L’Aquila, rispettivamente con Marco Bucci e Pierluigi Biondi sopra il 50%.

Il centrosinistra vince a Lodi, a Padova e a Taranto, che esce dal commissariamento.

A Verona in vantaggio l’ex calciatore della Roma Damiano Tommasi – sostenuto dal centrosinistra che a oltre metà scrutinio è sopra il 39% – che andrà al ballottaggio con Federico Sboarina (Fdi), davanti a Flavio Tosi (centrodestra). Tutto si gioca sull’elettorato di Tosi al ballottaggio, che potrebbe convergere in parte su Tommasi.

Al secondo turno andrà anche Parma dove è in vantaggio il centrosinistra con Michele Guerra (appoggiato anche da Effetto Parma di Federico Pizzarotti) che ottiene il doppio dei voti del candidato di centrodestra e in passato già primo cittadino, Pietro Vignali, con il quale se la vedrà il 26 giugno.

E sia a Parma che a Verona FdI come voto di lista supera la Lega. Che ha avuto un crollo dietro il partito di Giorgia Meloni in tutta Italia, come anche il M5S.

Matteo Salvini prova a minimizzare in conferenza stampa: “Il centrodestra unito vince, diviso va al ballottaggio” puntualizzando però che “il leader della coalizione si deciderà alle prossime Politiche”. Nel 2023, dunque.

Soddisfatto dei risultati il segretario dem, Enrico Letta: “Il Pd è il primo partito in Italia”.

