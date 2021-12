GLI SCENARI SONO TRE



Cosa accadrebbe se oggi si tenessero le elezioni politiche e si votasse col Rosatellum, tenendo conto della riduzione dei parlamentari (da 630 a 400), del conseguente ridisegno dei collegi e dell’abbassamento da 25 a 18 anni dell’età minima per votare per il Senato?

Se lo è chiesto YouTrend, insieme a Cattaneo Zanetto & Co.

Sono state condotte tre simulazioni, ognuna basata su un diverso schema di coalizioni tra le forze politiche

Nello scenario A, a sfidarsi sarebbero l’asse giallorosso (Pd e M5s), il blocco sovranista composto da Lega e FdI e un polo centrista composto da Iv, Azione, +Europa, Forza Italia e Coraggio Italia.

In questo caso nessuna coalizione otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi, anche se i giallorossi sarebbero lo schieramento di maggioranza relativa alla Camera con 194 seggi su 400

I giallorossi otterrebbero anche 100 seggi su 200 al Senato. Il blocco sovranista ne otterrebbe 74, il polo centrista 20

Nella quota maggioritaria il blocco di centro allargato a Forza Italia e Coraggio Italia non riuscirebbe a eleggere deputati e senatori, per cui i suoi 62 parlamentari sarebbero tutti eletti nella quota proporzionale. I 147 collegi uninominali della Camera sarebbero ripartiti tra giallorossi (88), centrodestra (57) e Svp (2), così come i 74 collegi uninominali del Senato (46 ai giallorossi, 26 al centrodestra e 2 alla Svp)

Nello scenario B i tre schieramenti sono invece il centrodestra “classico” (Lega, FdI, FI, Coraggio Italia), il polo centrista (Iv, Azione e +Europa) e Pd e M5s. In questo caso sarebbe il centrodestra a vincere, ottenendo 202 seggi alla Camera

Il centrodestra in questo scenario otterrebbe 101 seggi al Senato, contro gli 84 dei giallorossi e i 9 del polo centrista

Anche qui, come nello scenario precedente, lo schieramento centrista non riuscirebbe a vincere in nessun collegio uninominale, ma otterrebbe seggi esclusivamente nella quota proporzionale. Negli uninominali il centrodestra eleggerebbe 83 deputati e 41 senatori, l’asse giallorosso 62 deputati e 31 senatori e la Svp 2 deputati e altrettanti senatori

Infine, lo scenario C vede il centrodestra perdere contro un maxi-schieramento comprendente sia Pd e M5s sia Iv, Azione e +Europa. Quest’ultimo otterrebbe infatti 210 seggi alla Camera

Il maxi schieramento otterrebbe 107 seggi al Senato, contro gli 87 del centrodestra

Nella quota maggioritaria, il centrodestra vincerebbe 60 collegi uninominali alla Camera e 27 al Senato, mentre lo schieramento opposto composto dal centrosinistra e M5s porterebbe a casa 85 seggi alla Camera e 45 al Senato. La Svp ne otterrebbe sempre 2 in ciascuna delle due Camere

(da agenzie)

Correlati