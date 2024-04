CALANO FDI E LEGA, CROLLA IL M5S, STABILE IL PD, SALGONO FORZA ITALIA, VERDI-SINISTRA, AZIONE E RENZIANI



Con l’80% delle schede scrutinate, le elezioni regionali in Basilicata, hanno visto la conferma scontata del governatore uscente Bardi, espressione del centrodestra allargato ad Azione e renziani di “Orgoglio lucano”.

Le due coalizioni sono distaccate da circa il 12% di voti (55% contro 43%). Con una sottolineatura: il 15% di voti della somma tra Calenda e renziani ha fatto la differenza.

Veniamo ai singoli partiti: Fdi scende dal 18,2% delle Politiche del 2022 al 16,5%, Forza Italia sale dal 9,4% al 12,6%, la Lega scende dal 9% al 7,5%

Azione passa dal 9,8% (era insieme ad Italia Viva) del 2022 al 7,6%, mentre i Renziani di Orgoglio lucano prendono il 7,4%.

Coalizione centrosinistra

Il Pd scende dal 15,2% delle Politiche 2022 al 14,7%, il M5S crolla dal 25% al 7,6%, superato da “Basilicata casa comune” con l’11,5% dei voti. Ricordiamo che Basilicata Casa comune è un movimento di cattolici democratici con esponenti di varia provenienza del centrosinistra.

Verdi-Sinistra sale dal 3,4% al 5,6%

